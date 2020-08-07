شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج فى أول أسبوع من أغسطس..و"دبي" تربح 5.8 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، في أول أسابيع شهر أغسطس، وذلك بعد العودة من إجازة عيد الأضحى في أسبوع اقتصر على ثلاث جلسات فقط، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 2.8% رابحاً 56.87 نقطة ليغلق عند مستوى 2107.64 نقطة، وربح رأس المال السوقي 5.84 مليارات درهم، تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.13% خاسراً 1.74 نقطة ليغلق عند مستوى 1288.38 نقطة، فيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 2.8% رابحاً 56.87 نقطة ليغلق عند مستوى 2107.64 نقطة، وربح رأس المال السوقي 5.84 مليارات درهم ليغلق عند مستوى 298.18 مليون درهم. بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 2.8% رابحاً 56.87 نقطة ليغلق عند مستوى 2107.64 نقطة، وربح رأس المال السوقي 5.84 مليارات درهم ليغلق عند مستوى 298.18 مليون درهم. وصعد ببورصة دبي، قطاع البنوك بنسبة نمو 3.4% مدفوعاً بصعود سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.9%، سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 5.8%، ثم قطاع العقارات بنسبة نمو 3.3%، مدفوعاً بصعود سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 4.7%، إعمار للتطوير بنسبة 3.4%، إعمار مولز بنسبة 3%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.3% مدفوعاً بصعود سهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 0.9%، شعاع كابيتال بنسبة 5.45%.

بورصة البحرينفيما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.13% خاسراً 1.74 نقطة ليغلق عند مستوى 1288.38 نقطة، وبلغ حجم التداول 11.16 مليون سهم بقيمة 1.64 مليون دينار بحريني. بورصة البحرينفيما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.13% خاسراً 1.74 نقطة ليغلق عند مستوى 1288.38 نقطة، وبلغ حجم التداول 11.16 مليون سهم بقيمة 1.64 مليون دينار بحريني. Advertisements وهبطت ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.25% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بنسبة 1.25%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 0.04% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.80%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 0.91%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.11%. بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.27% رابحاً 68.86 نقطة ليغلق عند مستوى 5484.13 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.32% خاسراً 4085.97 نقطة ليغلق عند مستوى 4072.77 نقطة، صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.84% رابحاً 41.56 نقطة ليغلق عند مستوى 5009.79 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.17% رابحاً 6.86 نقطة ليغلق عند مستوى 4054.46 نقطة. بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.27% رابحاً 68.86 نقطة ليغلق عند مستوى 5484.13 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.32% خاسراً 4085.97 نقطة ليغلق عند مستوى 4072.77 نقطة، صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.84% رابحاً 41.56 نقطة ليغلق عند مستوى 5009.79 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.17% رابحاً 6.86 نقطة ليغلق عند مستوى 4054.46 نقطة. وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت 327.92 مليون سهم بقيمة 70.77 مليون دينار عبر تنفيذ 17.34 ألف صفقة، وربح رأس المال السوقي 236 مليون دينار ليغلق عند مستوى 28.547 مليار دينار.

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