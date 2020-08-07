شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يحافظ على مكاسبه عقب تقرير الوظائف الشهري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة وأبقى على مكاسبه في أعقاب صدور بيانات الوظائف الأمريكية والتي سجلت قراءات أعلى من توقعات الأسواق في الشهر الماضي.



وكشفت وزارة العمل الأمريكية في بيانات رسمية عن إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 1.8 مليون وظيفة خلال يوليو/تموز بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 1.5 مليون وظيفة، وانخفض معدل البطالة إلى 10.2% من 11.1%.

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وساد قلق من تجدد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بعد توقيع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على أمر تنفيذي بحظر أي تعاملات من جانب إدارته أو شركات بلاده مع تطبيقي "ويشات" و"تيك توك" خلال 45 يوماً.



من ناحية أخرى، توقع الحكومة الأمريكية المزيد من الصفقات لشراء مئات الملايين من جرعات لقاحات لمنع الإصابة بفيروس "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 93.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.6 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.