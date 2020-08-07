شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء طاقة السعودية والإمارات والكويت يؤكدون التزامهم باتفاق "أوبك بلس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزراء الطاقة بدول السعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والعراق، مجدداً، التزامهم التام باتفاق (أوبك بلس)؛ وأهمية تحقيق جميع الدول المشاركة فى اتفاق (أوبك بلس)، مستويات الإنتاج المُستهدفة لها، من أجل تسريع إعادة التوازن إلى سوق البترول العالمية، وأن تقوم الدول التى زاد إنتاجها عن النسب المُقررة لها، فى شهور مايو ويونيو ويوليو، بالتعويض عن تلك الكميات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه وزير الطاقة السعودى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، مع وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتى سهيل بن محمد المزروعي، ووزير النفط الكويتى الدكتور خالد على الفاضل، ومحمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط فى مملكة البحرين، ووزير الطاقة فى سلطنة عمان محمد بن حمد الرمحي، ووزير النفط العراقى إحسان عبد الجبار إسماعيل، استعرضوا خلاله التطورات الأخيرة فى أسواق البترول العالمية، واستمرار الانتعاش فى الاقتصاد العالمى وفى الطلب على البترول، كما بحثوا التقدم الذى تم إحرازه باتجاه إعادة التوازن إلى السوق البترولية.

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وأشار الوزراء إلى أن علامات التحسن التى ظهرت مؤخراً على الاقتصاد العالمى مُشجّعةٌ جداً، وأثنوا على الجهود التى تبذلها الدول، فى جميع أنحاء العالم، لإعادة فتح اقتصاداتها بطريقة آمنة.

وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لى الوزير إحسان إسماعيل لجهوده وتعاونه الكبيرين لتحقيق التوازن فى أسواق البترول، مؤكّدين أهمية دور العراق فى نجاح اتفاقية (أوبك بلس).

وأكّد الوزراء، مُجدداً، أن الالتزام الكامل باتفاق (أوبك بلس)، وبنظام التعويض، سيسرع انتعاش سوق البترول العالمية، لما فيه صالح منتجى البترول ومستهلكيه، وصناعة الطاقة، والاقتصاد العالمى ككل.