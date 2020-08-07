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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى جمارك الركاب رقم 1 بمطار القاهرة برئاسة محمد لطفى عامر من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمي على رحلة الطائرة رقم 112 القادمة من السودان اشتبه أحمد السيد، مأمور اللجنة فى الراكبة ن.ا.م من أصل سودانى حاولت الخروج مسرعة فى الزحام.



جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهرب جمركى كمية من مستحضرات التجميل

وتم تمرير حقائب الراكبة على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة السيد موسى مأمور الفحص الذى أكد الاشتباه.

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وبالعرض على محمد لطفى عامر تم تكليف نميرى عبدالرحمن مأمور الجمرك المعين بالصالة الخضراء تحت إشراف رفعت صدقى مدير الحركة لتفتيش أمتعة الراكبه فتبين وجودة 560 علبة من مستحضرات التجميل وزيوت الشعر مخباه بين طيات الملابس داخل حقائبها .

وقرر سامى صبحى مدير عام الإدارة العامة للجمارك مطار القاهرة رقم 1 إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 15 لسنة 2020 بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار وزير الماليه لشئون جمارك مطار القاهرة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .