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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى جمارك الركاب رقم 1 بمطار القاهرة برئاسة محمد لطفى عامر من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
وفى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمي على رحلة الطائرة رقم 112 القادمة من السودان اشتبه أحمد السيد، مأمور اللجنة فى الراكبة ن.ا.م من أصل سودانى حاولت الخروج مسرعة فى الزحام.
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهرب جمركى كمية من مستحضرات التجميل
وتم تمرير حقائب الراكبة على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة السيد موسى مأمور الفحص الذى أكد الاشتباه.
وبالعرض على محمد لطفى عامر تم تكليف نميرى عبدالرحمن مأمور الجمرك المعين بالصالة الخضراء تحت إشراف رفعت صدقى مدير الحركة لتفتيش أمتعة الراكبه فتبين وجودة 560 علبة من مستحضرات التجميل وزيوت الشعر مخباه بين طيات الملابس داخل حقائبها .
وقرر سامى صبحى مدير عام الإدارة العامة للجمارك مطار القاهرة رقم 1 إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 15 لسنة 2020 بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار وزير الماليه لشئون جمارك مطار القاهرة.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .
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