شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 15 جنيهاً فى أكبر هبوط للمعدن النفيس خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الجمعة، هبوط كبير بقيمة 15 جنيها للجرام، في أكبر موجة هبوط للذهب خلال أكثر من شهرين، وذلك على خلفية هبوط سعر أوقية الذهب من 2052 إلي 2018 دولار للأوقية، وذلك مع اتجاه المستثمرين للبيع وجني أرباح مكاسب الذهب.



أسعار الذهب اليوم... أسعار الذهب اليوم... عيار 18 سجل775 جنيها

عيار 21 سجل 905 جنيها

عيار 24 سجل 1034 جنيها

الجنيه الذهب 7240 جنيها

أوقية الذهب 2018 دولار

وفتحت الأسهم الأمريكية على تراجع يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات تباطؤا حادا في نمو التوظيف بالولايات المتحدة وبعد أن صعّد الرئيس دونالد ترامب حدة الخلاف مع بكين بخطوات لحظر وي-تشات وتيك-توك.

تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 65.30 نقطة بما يعادل 0.24 بالمئة إلى 27321.68 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 9.11 نقطة أو 0.27 بالمئة إلى 3340.05 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 35.54 نقطة أو 0.32 بالمئة ليسجل 11072.53 نقطة.

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وأغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفعا يوم الجمعة، محققة مكسب أسبوعي في وقت يركز فيه المستثمرون على جولة إيجابية إلى حد كبير من نتائج الأعمال وتحسن البيانات الاقتصادية في أوروبا أكثر من تركيزهم على توتر متنام بين الولايات المتحدة والصين.

ساد النزول المؤشرات الرئيسية في الصباح بعد أن اتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحظر التعاملات الأمريكية مع الشركتين الصينيتين المالكتين لتطبيقي وي تشات للتراسل وتيك توك لمشاركة المقاطع المصورة، وهو ما يزيد حدة الخلاف مع بكين.

لكن الأسواق استقرت لاحقا بدعم من أسهم الاتصالات والتكنولوجيا والرعاية الصحية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة ليغلق على مكسب أسبوعي اثنين بالمئة. وصعدت الأسهم الألمانية 0.7 بالمئة، في حين لم يطرأ تغير يذكر على المؤشرين فايننشال تايمز 100 في لندن وكاك 40 الفرنسي، لكن جميعها سجلت مكاسب أسبوعية.

شعر المستثمرون بعد مرور الجزء الأكبر من موسم نتائج الأعمال في أوروبا بارتياح بعد أن تخطى أغلب الشركات توقعات المحللين للأرباح الفصلية التي كانت تشير لتدن كبير، وأظهرت بيانات رفينيتيف أيكون أن حوالي 60% من الشركات المدرجة على ستوكس التي أعلنت نتائج أعمالها حتى الآن تجاوزت المتوقعات.

وقفز سهم أدوية الحكمة 10.9% بعد أن قالت إنها بدأت تصنيع دواء معتمد لعلاج كوفيد-19 من شركة جيلياد التي مقرها الولايات المتحدة، ورفعت توقعاتها للمبيعات السنوية لاثنين من أكبر أقسامها.

واتجه المستثمرون لبيع الذهب لجني الأرباح بعد ارتفاع كبير للمعدن النفيس باكثر من 10% خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، لتسجل أوقية الذهب مستويات تاريخية وقياسية عند 2070 دولار قبل أن تأخذ طريقا إلي التراجع.