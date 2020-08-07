شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر البنك التجارى الدولى صدارة قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بحجم تداول 7 ملايين ورقة، وبقيمة تداول 441 مليون جنيه، تلاه "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 142.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 216.1 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول بلغ 130.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 194.1 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول 349 مليون ورقة وبقيمة تداول 166.2 مليون جنيه، ثم "العربية لحليج الأقطان" بحجم تداول 76 مليون ورقة، وقيمة تداول 160.1 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

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وفى المركز السادس "السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك" بحجم تداول بلغ 11.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 148.5 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 5 ملايين ورقة منفذة، وقيمة تداول 102.5 مليون جنيه، ثم "إعمار مصر للتنمية" بحجم تداول 41.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 100.8 مليون جنيه، وفى التاسع "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول 32.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 89 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 13.9 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 84.3 مليون جنيه.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 10817.29 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.41% ليغلق عند مستوى 1588.05 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.58% مغلقًا عند مستوى 2436.78 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.24% مغلقًا عند مستوى 12709.79 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.74% ليغلق عند مستوى 736.23 نقطة.