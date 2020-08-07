شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل الجلود فى صناعة الأحذية.. البقرى ولا الجملى ولا الجاموسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شراء الأحذية والمنتجات الجلدية متنوعة فى أشكالها ومقاستها ونوعية تصنيعها، إلا أن استخدام الجلد الخام فى التصنيع يختلف حسب نوع الحذاء واستخداماته، ويتنوع الجلد على حسب نوع الذبيحة ما بين الجلد الضانى أو البقرى أو الجاموسى أو الجملى، كما يختلف سعر كلا منها وفقا لنوع وجودة الجلد ويتم استخدام وحدة القدم فى طرق قياس طول الجلد قبل استخدامه فى الصناعة .

وعلق محمد الفولى عضو غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات لـ " الخليج 365 "، إن أفضل أنوع الجلود الخام فى الصناعة هو الجلد البقرى الذكر ويليه الجلد الجاموسى الذكر وتتوالى أنواع الجلود حتى نصل للجلد الجملى الأقل جودة وسعرا بين الجلود، موضحا أن الجلد البقرى يصلح لكافة الاستخدامات فى الصناعة بسبب جودته العالية فى حين أن الجاموسى يستخدم فى المفروشات والسيارات والأحذمة السميكة، كما يستخدم الجلد الضانى الخام فى الملابس الجاهزة ثم الأحذية ويليها المحافظ الجلدية.

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وأضاف، إن الجلد الجملى هو الأقل جودة وسعرا بين أنواع الجلود واستخداماته دائما تكون فرعية فى تصنيع المنتجات الجلدية، ويرجع ذلك إلى صعوبة دباغة جلد الجمل بسبب شكلة غير المتساوى نتيجة الصنمة فوق الجمل والرقبة طويلة جدا مما يقلل من ثمنه الذى يصل إلى 10 جنيهات فى القدم كما أنه عادة ما يستخدم فى الأحذية الرخيصة مثل الشباشب فى الريف، ويستخدم فى تطعيم الأحذية من الجوانب فقط وخاصة الأحذية الصيفية وهنا لا يظهر شكله فى الوجهه الأمامية للحذاء ويقلل من تكاليف تصنيعه على المنتج .

وأشار عضو غرفة دباغة الجلود، إلى أن الجلد البقرى الذكر هو الأعلى سعرا لجودته المرتفعة واستخداماته المتنوعة فى صناعة المنتجات الجلدية بأنواعها ويصل إلى 30 جنية للقدم، ويلية الجلد الجاموسى بقيمة 20 جنية للقدم ويأتى الجملى فى مؤخرة أنواع الجلود بـ 10 جنيهات للقدم، موضحا أن القدم هى وحدة قياس الجلود المدبوغة الكترونيا قبل بيعها للمصانع أو تصديرها للخارج .

وأوضح، أن الجلود البقرى والجاموسى الإناث تستخدم أيضا فى الصناعة ويتراوح سعرها من 17 إلى 18 جنية للقدم، إلا أن حجم الجلد أصغر نسبيا مقارنة بالذكر كما أنه ينتشر بها عيوب كثيرة فى السلخ نظرا لعدم وجود رقابة لأنه وفقا للقانون ممنوع ذبح الإناث إلا الأمهات العجوزة منها أو التى لا تلد أما ذبح الإناث الأخرى يتم غالبا فى الأقاليم ومحافظات الصعيد بدون رقابة عليها مما يؤدى لإهدار الجلد أثناء السلخ العشوائى .