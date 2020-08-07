شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 7-8-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 7-8-2020، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، وجاءت أبرزها إطلاق وزارة التخطيط، تطبيق الهاتف المحمول "الوزيرة تُجيب"، وذلك للتواصل مع المواطنين، كما أعلن وزير المالية، نجحنا فى إنهاء 30 ألفًا و131 «منازعة ضريبية»، بلغت القيمة الإجمالية للضريبة المستحقة عنها 30 مليارًا و276 مليون جنيه.





"التخطيط" تطلق تطبيق "الوزيرة تجيب" للتواصل مع المواطنين واستقبال أفكارهمأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تطبيق الهاتف المحمول "الوزيرة تُجيب"، وذلك للتواصل مع المواطنين، حيث قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التطبيق يأتى فى إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين خاصة الشباب منهم وتشجيعهم على طرح أفكارهم ومقترحاتهم إلى جانب إيمان الوزارة بكون الشباب هم قادة المستقبل.

وأضافت هالة السعيد، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن التطبيق يدعم مبدأ الشفافية فى تداول المعلومات باعتبارها أحد أهم ركائز عملية الحوكمة فى الإدارة، وتابعت أنه وفى ظل الأزمة العالمية لفيروس كورونا التى حتمت فكرة الاعتماد على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة كافة، أصبح من المهم استدعاء وسيلة جديدة للتواصل المباشر مع المواطنين من خلال التطبيق وذلك للإجابة على أسئلتهم، سواء فيما يخص تداعيات المرحلة الحالية أو عمل الوزارة والملفات التى تختص بها والوضع الاقتصادى للدولة.





وزير المالية يعلن نجاح تسوية 30 ألف منازعة ضريبية بقيمة 30.3 مليار جنيهأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بسرعة تسوية المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية؛ لاستيداء حق الدولة، فقد نجحنا فى إنهاء 30 ألفًا و131 «منازعة ضريبية»، بلغت القيمة الإجمالية للضريبة المستحقة عنها 30 مليارًا و276 مليون جنيه بالاتفاق مع الممولين والمكلفين، وذلك منذ صدور قانون إنهاء المنازعات الضريبية وحتى نهاية يونيو الماضي، الذى يُعد إحدى آليات رفع كفاءة منظومة تحصيل المتأخرات الضريبية.

أضاف الوزير، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه تمت تسوية 17 ألفًا و942 «منازعة للضريبة على الدخل» بلغت قيمة الضريبة المستحقة عنها 14 مليارًا و289 مليون جنيه، وتسوية 4 آلاف و699 «منازعة للضريبة على القيمة المضافة» بلغت قيمة الضريبة المستحقة عنها 14 مليارًا و998 مليون جنيه، وتسوية 7 آلاف و490 «منازعة للضرائب العقارية» بلغت قيمة الضريبة المستحقة عنها 989 مليون جنيه وذلك بالاتفاق مع الممولين والمكلفين فى المرحلة الإدارية الذى يُسهم فى سرعة استقرار مراكزهم القانونية، وذلك من خلال لجان إنهاء المنازعات الضريبية التى تتسم بالحيادية والاستقلالية حيث إن رئيسها من الخبراء المهنيين المتخصصين من خارج مصلحة الضرائب وتضم عضوين أحدهما عضو قضائي والآخر من المصلحة.

بدء تسليم 336 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية بـ"دار مصر" بالعبور 30 أغسطسأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء جهاز مدينة العبور، يوم الأحد الموافق 30 أغسطس الجاري، فى تسليم 336 وحدة سكنية (14 عمارة – أكواد 211، و311، و421)، بالمرحلة الثانية، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها. بدء تسليم 336 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية بـ"دار مصر" بالعبور 30 أغسطسأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء جهاز مدينة العبور، يوم الأحد الموافق 30 أغسطس الجاري، فى تسليم 336 وحدة سكنية (14 عمارة – أكواد 211، و311، و421)، بالمرحلة الثانية، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها.

وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه تم تحرير محاضر استلام الوحدات، وهى جاهزة للتسليم للحاجزين من يوم الأحد 30 أغسطس الجاري، على مدار 14 يوم عمل، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العبور (سوق العبور)، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإرسال خطابات للحاجزين، وإخطارهم بموعد بدء التسليم.

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البورصة تربح 11.5 مليار جنيه خلال 3 جلسات.. و"إيجي إكس 30" يرتفع بـ2.06%ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 10817.29 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى. البورصة تربح 11.5 مليار جنيه خلال 3 جلسات.. و"إيجي إكس 30" يرتفع بـ2.06%ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 10817.29 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.41% ليغلق عند مستوى 1588.05 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.58% مغلقًا عند مستوى 2436.78 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.24% مغلقًا عند مستوى 12709.79 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.74% ليغلق عند مستوى 736.23 نقطة.

تراجع مؤشر "هانج سينج" بنسبة 0.55%..وهبوط "شانغهاي" بجلسة الجمعةتباين أداء مؤشرات الأسهم الآسيوية، في ختام تعاملات اليوم الجمعة، وسط ترقب المستثمرين لتطورات الخلافات الجيوسياسية بين واشنطن وبكين، وتزامنا مع إعلان نتائج أعمال الشركات، ووسط ترقب الكشف عن تقرير الوظائف الأمريكي عن شهر يوليو المنتهي. تراجع مؤشر "هانج سينج" بنسبة 0.55%..وهبوط "شانغهاي" بجلسة الجمعةتباين أداء مؤشرات الأسهم الآسيوية، في ختام تعاملات اليوم الجمعة، وسط ترقب المستثمرين لتطورات الخلافات الجيوسياسية بين واشنطن وبكين، وتزامنا مع إعلان نتائج أعمال الشركات، ووسط ترقب الكشف عن تقرير الوظائف الأمريكي عن شهر يوليو المنتهي.

وهبط مؤشر "هانج سينج" في هونج كونج بنحو 0.55% عند نهاية الجلسة، وفي الصين انخفض مؤشر "شانغهاي" 0.56% وفقد مؤشر "شنتشن" المركب 0.648%.

تراجع مؤشر "نيكي" بنحو 0.4% إلى 22330 نقطة لكنه سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 2.9%، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقا "توبكس" بنسبة 0.2% عند 1547 نقطة.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية 0.3%، وفي أستراليا تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 200" 0.34%.

تراجع احتياطى النقد الأجنبى السويسرى فى يوليو إلى 928 مليار دولارأظهرت البيانات اليوم الجمعة تراجع احتياطيات البنك الوطني السويسري من النقد الأجنبي في يوليو. تراجع احتياطى النقد الأجنبى السويسرى فى يوليو إلى 928 مليار دولارأظهرت البيانات اليوم الجمعة تراجع احتياطيات البنك الوطني السويسري من النقد الأجنبي في يوليو.

وبحسب أرقام أولية جرى حسابها بمعايير صندوق النقد الدولي، بلغ حجم العملة الصعبة في حوزة البنك المركزي 845.797 مليار فرنك سويسري (928.020 مليار دولار) في نهاية يوليو، مقارنة مع 851.126 مليار فرنك في يونيو.