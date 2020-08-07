شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الذهب يتعرض للضغط السلبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الذهب ضغط سلبي ليكسر مستوى 2048.00 ويصل إلى مشارف دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن مواصلة الانخفاض وكسر 2015.00 سيدفع السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض وبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي، بينما صمود المستوى المذكور أمام الانخفاض الحالي سيقود السعر للارتفاع من جديد والتوجه نحو 2083.00 كهدف إيجابي أول.

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