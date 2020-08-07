شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: اليورو يصل إلى الهدف الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج اليورو مقابل الدولار بسلبية قوية ليكسر مستوى 1.1790 ويقترب من هدفنا التالي المنتظر عند 1.1737، ونحتاج لمراقبة التداولات القادمة بحذر، مع الإشارة إلى أن تماسك هذا المستوى أمام الضغط السلبي الحالي سيدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد والتوجه نحو 1.1908 مبدئياً، بينما كسره سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 1.1632 كهدف تصحيحي تالي.

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