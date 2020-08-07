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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق منخفضا لكنه لا يزال أعلى حاجز 2000 دولار ويحقق مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار أمام اغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن النفيس لا يزال أعلى الحاجز النفسي 2000 دولار ليحقق مكاسب أسبوعية.
كانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 1.8 مليون وظيفة خلال يوليو/تموز بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 1.5 مليون وظيفة، وانخفض معدل البطالة إلى 10.2% من 11.1%.
هذا، وقد وقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على أمر تنفيذي بحظر أي تعاملات من جانب إدارته أو شركات بلاده مع تطبيقي "ويشات" و"تيك توك" خلال 45 يوماً.
وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 93.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.6 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.
وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر بنسبة 2% إلى 41.4 دولار للأوقية، وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 2.2%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 2089.2 دولار وأقل سعر عند 2024.8 دولار.
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