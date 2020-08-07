شكرا لقرائتكم خبر عن "بيكر هيوز" تعلن انخفاض عدد حفارات النفط بأمريكا إلى أدنى مستوى منذ عام 2009 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية تراجع عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة بأربعة حفارات إلى 181 حفارا هذا الأسبوع، وهو المستوى الأدنى منذ عام 2009.

واستقر عدد حفارات الغاز الطبيعي عند 69 بينما تراجع إجمالي حفارات الغاز الطبيعي والنفط معا بأربعة حفارات إلى 247 حفاراً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "بيكر هيوز" تعلن انخفاض عدد حفارات النفط بأمريكا إلى أدنى مستوى منذ عام 2009 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.