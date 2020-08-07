شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة فى البورصة المصرية وقيمة التدول والحصص السوقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة، وبورصة النيل الأسبوع الماضى، بقيمة تداول بلغت 782.2 جنيه، بحصة سوقية بلغت 14.7%، وجاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 506.7 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 9.5%.

وحلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 459.9 جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.7%، وفى المركز الرابع تأتى شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 440 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 8.3%، وفى المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 413.6 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.8%.

وجاء فى المركز السادس شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 361.4 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.8%، أرقام لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 341.4 مليون جنيه بنسبة 6.4%، وحل فى المركز الثامن شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 261.9 مليون جنيه بنسبة 4.9%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا سيجما لتداول الأوراق المالية، مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 232.3 مليون جنيه، و 225 مليون جنيه جنيه، بنسبة 4.4%، 4.2% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

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ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 10817.29 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.41% ليغلق عند مستوى 1588.05 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.58% مغلقًا عند مستوى 2436.78 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.24% مغلقًا عند مستوى 12709.79 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.74% ليغلق عند مستوى 736.23 نقطة.

كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 11.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 597 مليار جنيه، بنسبة نمو 2% عن الأسبوع الماضى، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 304.1 مليار جنيه إلى 310.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.2%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 171.1 مليار جنيه إلى 175.1 مليار جنيه بنسبة نمو 2.4%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 475.1 مليار جنيه إلى 485.8 مليار جنيه بنسبة نمو 1.6%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.6 مليار جنيه إلى 1.7 مليار جنيه بنسبة نمو 3%.

يذكر أن البورصة المصرية، لم تتداول سوى 3 جلسات فقط هذا الأسبوع، بسبب عطلة عيد الأضحى يوم الأحد والاثنين من بداية الأسبوع الجاري.