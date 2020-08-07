شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تهبط في بداية الجلسة مع تجدد النزاع التجاري مع الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الجمعة مع تجدد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وذلك رغم صدور بيانات حكومية قوية.



كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد وقع على أمر تنفيذي بحظر أي تعاملات من جانب إدارته أو شركات بلاده مع تطبيقي "ويشات" و"تيك توك" خلال 45 يوماً.

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وأعلنت وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 1.8 مليون وظيفة خلال يوليو/تموز بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 1.5 مليون وظيفة، وانخفض معدل البطالة إلى 10.2% من 11.1%.



وتصارع أمريكا ودول العالم ازمة فيروس "كورونا"، ولا تزال الولايات المتحدة الأعلى من حيث عدد الإصابات والوفيات.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.3% (ما يعادل 75 نقطة) إلى 27309 نقاط، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 11093 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل خمس نقاط) إلى 3344 نقطة.