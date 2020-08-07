تحليل PCR للقادمين إلى مصر.. الطيران تعلن موعد التطبيق وتحدد الفئات المستثناة من القرار.. والسياحة تمنع تنقل السياح من 3 محافظات

كتب: ضياء السقا

أكدت وزارة الطيران المدنى، أن قرار حظر دخول القادمين إلى مصر دون ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبي، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، يسرى على الأجانب فقط (غير حاملى الجنسية المصرية).

وأشارت الوزارة في بيان لها، أن القرار يطبق اعتباراً من 15 أغسطس الجارى، كما يستثنى من القرار السائحين العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح، وكذلك (الركاب الترانزيت) إلى تلك المطارات.

من جانبه، قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الوضع الصحى في مصر أصبح تحت السيطرة، ونطالب أى أجنبى قادم إلى أى مطار غير المطارات الثلاثة المصرح لها بالسياحة، أن يأتي ومعه شهادة بأنه خالى من كورونا "البى سى أر"، ولابد أن تكون صادرة قبل قدومه بثلاثة أيام على الأكثر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن هذا الإجراء سيطبق على الأجانب القادمين إلى مصر وليس المصريين، والمصريون غير مطالبين بهذه الشهادة أما الثلاثة مدن المفتوحة للسياحة، فالقادمون إليها ملتزمون بعدم مغادرتها وإذا أراد أن ينتقل إلى محافظات أخرى عليه أن يحضر شهادة بى سى أر بخلوه من فيروس كورونا ويتم تطبيق ما يطبق على الأجانب القادمين إلى المطارات الأخرى.

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وأكد: أن أي مصري عائد من الخارج غير مطالب بتقديم أي شهادات أثناء عودته إلى البلاد والمطالبون فقط هم الأجانب، نحن لا نريد أن نفقد ما وصلنا إليه من وضع صحى ووضع كورونا لم ينته ولن ينتهى إلا بعد الوصول إلى علاج لكورونا، وشهادة الـbcr هي إجراء وقائى يؤثر بالتأكيد على حركة السياحة وسيتم تطبيقه خلال أسبوع.

من جانبه، قرر اتحاد الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، منع تنقل السياح من المحافظات السياحية المصرح لهم بتواجدهم فيها، وهي (جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح)، وذلك وفقا لضوابط السلامة الصحية التي تم وضعها من قبل وزارة السياحة والآثار.

وأكد الاتحاد أن أي منتجع سياحي سوف يخالف الضوابط سيتم إصدار عقوبات صارمة ضد أي مخالف.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد أصدر قرار بحظر دخول جميع القادمين لمصر سواء برا أو بحرا أو جوا دون أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد إجراء تحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبى قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول للأراضي المصرية.

وتضمن القرار أن يستثنى من هذا القرار السائحون العرب والأجانب القادمون بخطوط طيران مباشر لمطارات شرم الشيخ، الغردقة، طابا، مرسى علم، مطروح، على أن يحظر على جميع وسائل النقل سواء برا او بحرا أو جوا نقل هؤلاء السائحين من محافظات جنوب سيناء لباقى محافظات الجمهورية دون أن يكون مصحوبا بما يفيد تحليل pcr.