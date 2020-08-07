شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ حاد لنمو الوظائف الأمريكية فى يوليو.. وتراجع معدل البطالة إلى 10.2% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباطأ نمو التوظيف بالولايات المتحدة تباطؤا كبيرا في يوليو وسط تجدد تنامي إصابات كوفيد-19، مما يقدم أوضح دليل حتى الآن على أن تعافي الاقتصاد من الركود الذي تسببت فيه الجائحة يتداعى.

وزادت الوظائف غير الزراعية 1.763 مليون وظيفة الشهر الماضي بعد تسجيل 4.791 مليون في يونيو، حسبما ذكرته وزارة العمل اليوم الجمعة. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا إضافة 1.6 مليون وظيفة في يوليو تموز.

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وتراجع معدل البطالة إلى 10.2% من 11.1% في يونيو، لكن القراءة غير دقيقية بسبب تسجيل البعض أنفسهم تحت بند "عاملين متغيبين عن العمل" على خلاف الحقيقة، وحصل 31.3 مليون شخص على الأقل على شيكات إعانة البطالة في منتصف يوليو تموز.

وقال سونج وون سون، أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة لويولا ماريمونت في لوس أنجليس "المحرك فقد قوة الدفع والاقتصاد بدأ يتباطأ.. فقد قوة الدفع سيتواصل ومبعث قلقي هو أن تتضافر عودة الفيروس مع عدم تحرك الكونجرس ليدخل التوظيف نطاق الفقد الصافي."