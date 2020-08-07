شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يهبط متأثراً بعودة الدولار للارتفاع وضغطه على المعادن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الجمعة على نحو ملحوظ لكن المعدن الصناعي لا يزال أعلى حاجز ألفي دولار للأوقية، وذلك وسط ارتفاع واسع النطاق للدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية.



وتلقى البلاديوم دعماً في الآونة الأخيرة من إقبال المستثمرين على المعادن الصناعية والنفيسة نتيجة ضعف الدولار والتفاؤل بشأن اللقاحات الواعدة لمنع الإصابة بفيروس "كورونا".

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وأعلنت الحكومة الأمريكية عن عدة اتفاقيات لشراء مئات الملايين من الجرعات من لقاحات شركات "جونسون اند جونسون" و"فايزر" و"بيونتك" وأيضا "أسترازينيكا" و"موديرنا".



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 93.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.4 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار البلاديوم عقود تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.6% إلى 2176.1 دولار للأوقية، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر عند 2292 دولارا في حين سجل أقل سعر عند 2173 دولارا.