شكرا لقرائتكم خبر عن باي بال يحلق عالياً – تحليل – 07-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم شركة باي بال (PYPL) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط استمرار تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.58% بما يعادل 1.18 نقطة ليستقر السهم على سعر 204.09 دولار.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 195.93، ليستهدف مستوى المقاومة 215.32.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد