شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد – تحليل – 07-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ستاربكس (SBUX) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.16% بما يعادل -0.12 نقطة ليستقر على سعر 75.66 دولار، ليكسر السهم بهذا الانخفاض خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وقد تزامن ذلك مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 75.58، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 71.02.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط