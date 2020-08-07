تيسلا يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 07-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتحرك سهم تيسلا (TSLA) بنطاق محدود من التداولات الجانبية الضيقة على المستويات اللحظية، وذلك وسط محاولاته المستمرة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليفتتح السهم تداولاته اليومية على ارتفاع طفيف تقدر نسبته بنحو 0.04%. Advertisements لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 1,419.03، ليستهدف مستوى المقاومة القياسي 1,790.92. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد

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