شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكان إنترناشيونال يتعرض للضغط السلبي – تحليل – 07-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليؤكد بانخفاضه الأخير على كسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وذلك بضغط سلبي متواصل لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليبدأ السهم تداولاته بتراجع طفيف بلغت نسبته -0.05%.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 32.98، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 27.67 استعداداً لكسره.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط