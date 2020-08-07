شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 07-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم شركة بوينج (BA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط محاولاته تجميع بعضاً من قواه الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع، بهدف التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بدعم من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وفي ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 166.30، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 194.64.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه