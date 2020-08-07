شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 44.92 دولار لبرنت.. و41.78 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم 44.92 دولار للبرميل لخام القياس العالمي برنت منخفضا بمقدار 17 سنتا أو ما يوازي 0.38%، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41.78 دولار للبرميل منخفضة بمقدار 17 سنتا أو ما يوازي 0.41%.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن تراجع أسعار النفط اليوم الجمعة،جاء نتيجة المخاوف من تباطؤ تعافي الطلب على الوقود في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ويقول المحللون إن عودة إصابات فيروس كورونا للارتفاع يظل القضية المحورية لأسواق النفط، إذ سيحدد ذلك مدى سرعة انتعاش الطلب على الوقود. وتظهر الإحصاءات ارتفاع الإصابات في عدد من الولايات الأمريكية مثل كولورادو وأوهايو وفرجينيا وفقا لرويترز وتعاني الأسعار أيضا تحت وطأة ضعف السوق الحاضرة للخام وهوامش التكرير في معظم المناطق.

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بحث وزير الطاقة السعودى الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، فى اتصال هاتفي مع وزير النفط العراقى إحسان عبدالجبار إسماعيل، آخر التطورات فى أسواق النفط والتعافى المستمر فى الطلب العالمى، والتقدم الذى تحقق باتجاه تطبيق اتفاق أوبك+.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة نقلا عن بيان مشترك للوزارتين أن الوزيرين أكدا التزام السعودية والعراق التام باتفاقية أوبك بلس.

وأوضح وزير النفط العراقي أن العراق سيصل إلى التزامٍ بالاتفاق، نسبته 100 %، مع بداية شهر أغسطس، مؤكدا أن العراق سيضيف تخفيضا من إنتاجه بمقدار 400 ألف برميل يوميا، في شهري أغسطس وسبتمبر، للتعويض عن الإنتاج الزائد في شهور مايو ويونيو ويوليو.

وتخفض تحالف دول "أوبك بلس"، التي تقودها روسيا والسعودية، الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً منذ مايو الماضي، بعد أن قوض الفيروس ثلث الطلب العالمي على الخام، من المقرر أن تقلص التخفيضات إلي7.7مليون برميل يوميا حتى ديسمبر المقبل.