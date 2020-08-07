شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع بفعل مخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط العالمية من تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،مبتعدة عن أعلى مستوى فى خمسة أشهر ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى تنامي مخاوف بشأن انتعاش الاقتصاد الأمريكي من الأضرار جائحة فيروس كورونا ، خاصة بعد تعثر صفقة التحفيز الجديدة فى الولايات المتحدة.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.4% إلى مستوي 41.37$ ، من مستوى الافتتاح عند 41.96$، وسجل أعلى مستوي عند 42.20$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.3% إلى مستوي 44.56$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 45.14$ ، وسجل أعلى مستوي عند 45.28$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 0.5% ، فى أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 43.50$ للبرميل ، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 0.4% ،بعدما سجلت فى اليوم السابق مستوي 46.22$ للبرميل الأعلى منذ آذار/مارس الماضي.

بخلاف عمليات التصحيح حاليا ،يضغط على أسعار النفط بالسلب تنامي المخاوف بشأن انتعاش الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك للوقود فى العالم ،خاصة فى ظل تعثر المحادثات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول صفقة التحفيز الجديدة فى البلاد.

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وهناك أيضا ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى عدد من الولايات الأمريكية ، الأمر الذي يلقي بمزيد من الشكوك حول مدي سرعة انتعاش الطلب على الوقود.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فأسعار النفط مرتفعة بمتوسط 2.5% ، بعد انخفاض مخزونات وإنتاج الولايات المتحدة.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 7.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 31 تموز/يوليو، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بنحو 3.4 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 518.5 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوي منذ الأسبوع المنتهي 10 نيسان/أبريل الماضي ،فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع الماضي بنحو 100 ألف برميل ،لينخفض الإجمالي إلى 11.0 مليون برميل يوميا ، وتظل الولايات المتحدة تتصدر حاليا قائمة أكبر منتجي النفط فى العالم.