شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتد من أدنى مستوى فى 27 شهرا قبيل بيانات الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليرتد من أدنى مستوى فى 27 شهرا المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة ،والتي توضح مدى تفاقم الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.4 % إلى مستوى 93.22 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.81 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.76 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بأقل من 0.1% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى 27 شهرا عند 92.52 نقطة.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فمؤشر الدولار الأمريكي منخفضا بحوالي 0.4 % ، على وشك تكبد سابع مكسب أسبوعي على التوالي ،بفعل تزايد الشكوك حول وتيرة تعافي الاقتصاد الأكبر فى العالم من أزمة فيروس كورونا.

وضغط أيضا على الدولار الأمريكي ، استمرار الخلاف السياسي بين الحزب الديمقراطي ونظيره الجمهوري حول خطة الإغاثة من الجائحة الفيروسية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة فى القطاعات الغير زراعية خلال تموز/يوليو ، توفر تلك البيانات أدلة قوية حول مدي الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الأمريكي جراء التطورات الأخيرة لتفشي فيروس كورونا فى البلاد.

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 1.550 مليون وظيفة جديدة خلال تموز/يوليو بالمقارنة مع إضافة 4.800 مليون وظيفة في حزيران/يونيو ،مع انخفاض معدل البطالة إلى مستوي عند 10.5% من مستوي 11.1% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع انخفاضا 0.5% من انخفاض بنسبة 1.2% الشهر السابق.