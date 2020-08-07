شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتخلي عن أعلى مستوى فى 7 سنوات قبيل بيانات سوق العمل الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتتخلى عن أعلى مستوى فى سبع سنوات المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 3.6% إلى مستوي 27.86$ ، من مستوي الافتتاح عند 28.91$ ، و سجلت أعلى مستوى عند 29.84$ الأعلى منذ شباط/فبراير 2013.

أنهي المعدن الأبيض "الفضة" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 7.7% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وبأكبر مكسب يومي منذ 22 تموز/يوليو الماضي ،بدعم هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

Advertisements

على صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فأسعار الفضة مرتفعة حتى الآن بنسبة 13.5% ، على وشك تحقيق تاسع مكاسب أسبوعي على التوالي ، بفضل تسارع مستويات طلب التجزئة بعد مكاسب ضخم لمعدن الذهب.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة فى القطاعات الغير زراعية خلال تموز/يوليو ، توفر تلك البيانات أدلة قوية حول مدي الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الأكبر فى العالم جراء التطورات الأخيرة لتفشي فيروس كورونا فى البلاد.

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 1.550 مليون وظيفة جديدة خلال تموز/يوليو بالمقارنة مع إضافة 4.800 مليون وظيفة في حزيران/يونيو ،مع انخفاض معدل البطالة إلى مستوي عند 10.5% من مستوي 11.1% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع انخفاضا 0.5% من انخفاض بنسبة 1.2% الشهر السابق.