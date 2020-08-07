- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتخلي عن أعلى مستوى فى 7 سنوات قبيل بيانات سوق العمل الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتتخلى عن أعلى مستوى فى سبع سنوات المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.
تراجعت أسعار الفضة بنسبة 3.6% إلى مستوي 27.86$ ، من مستوي الافتتاح عند 28.91$ ، و سجلت أعلى مستوى عند 29.84$ الأعلى منذ شباط/فبراير 2013.
أنهي المعدن الأبيض "الفضة" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 7.7% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وبأكبر مكسب يومي منذ 22 تموز/يوليو الماضي ،بدعم هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.
على صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فأسعار الفضة مرتفعة حتى الآن بنسبة 13.5% ، على وشك تحقيق تاسع مكاسب أسبوعي على التوالي ، بفضل تسارع مستويات طلب التجزئة بعد مكاسب ضخم لمعدن الذهب.
يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة فى القطاعات الغير زراعية خلال تموز/يوليو ، توفر تلك البيانات أدلة قوية حول مدي الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الأكبر فى العالم جراء التطورات الأخيرة لتفشي فيروس كورونا فى البلاد.
تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 1.550 مليون وظيفة جديدة خلال تموز/يوليو بالمقارنة مع إضافة 4.800 مليون وظيفة في حزيران/يونيو ،مع انخفاض معدل البطالة إلى مستوي عند 10.5% من مستوي 11.1% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع انخفاضا 0.5% من انخفاض بنسبة 1.2% الشهر السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر الفضة تتخلي عن أعلى مستوى فى 7 سنوات قبيل بيانات سوق العمل الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.