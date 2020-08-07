شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة.. عيار 24 بـ248.06 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الجمعة 7-8-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 248.06 ريال مقابل سعره أمس 248.88 ريال سعودى، كما تراجع سعر "عيار 21 " إلى 217.06 ريال مقابل 217.78 ريال، وذلك مقارنة بأسعاره أمس الخميس.



وجاءت أسعار الذهب في السعودية اليوم كالتالى: وجاءت أسعار الذهب في السعودية اليوم كالتالى: أسعار الذهب عيار 24 أسعار الذهب عيار 24 248.06 ريال 66.15$ سعر الذهب عيار 22227.39 ريال 60.64$ أسعار الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 22227.39 ريال 60.64$ أسعار الذهب عيار 21 217.06 ريال 57.88$ أسعار الذهب عيار 1886.05 ريال 49.61$ سعر الذهب عيار 14​144.70 ريال 38.59$ سعر الذهب عيار 12124.03 ريال 33.07$ أسعار أوقية الذهب7,715 ريال 2,057$ أسعار جنيه الذهب أسعار الذهب عيار 1886.05 ريال 49.61$ سعر الذهب عيار 14​144.70 ريال 38.59$ سعر الذهب عيار 12124.03 ريال 33.07$ أسعار أوقية الذهب7,715 ريال 2,057$ أسعار جنيه الذهب 1,736 ريال 463.05$ أسعار كيلو الذهب أسعار كيلو الذهب 248,063 ريال 66,148$

استقر الذهب بالقرب من مستوى قياسي مرتفع اليوم الجمعة مع استعادة الدولار بعض رونقه كأداة تحوط في مواجهة تصعيد جديد للتوترات الأمريكية الصينية، لكن بواعث القلق حيال تفاقم الجائحة أبقت الذهب بصدد أطول مكاسبه الأسبوعية في نحو عشر سنوات.

Advertisements

وسجل السعر الفورى للذهب مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2072.50 دولار للأوقية (الأونصة) في المعاملات المبكرة وكان بحلول الساعة 0613 بتوقيت جرينتش منخفضا 0.1% إلى 2062.15 دولار، زاد المعدن 4.4 بالمئة هذا الأسبوع فيما ستصبح مكاسبه الأسبوعية التاسعة على التوالي، وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% لتسجل 2072 دولارا للأوقية.

تخلت الفضة هي الأخرى عن مكاسبها المبكرة لتصبح منخفضة 0.7% إلى 28.75 دولار للأوقية، لكنها مرتفعة حوالي 18% منذ بداية الأسبوع.

وحد من تقدم الذهب صعود الدولار 0.3% أمام منافسيه في ظل تأثر الشهية للمخاطرة سلبا بعد قرار الرئيس دونالد ترامب حظر التعاملات الأمريكية على تطبيقين صينيين رائجين.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 2.5 % إلى 972.74 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 0.6% إلى 2208.68 دولار.