شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 7-8-2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 7-8-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث بلغ سعر 1 دولار أمريكى عند 3.75 ريال سعودى، وبلغ سعر جنيه استرلينى 4.91 ريال سعودى، و4.44 ريال جنيه سعر اليورو.
وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالي:
دولار أمريكي (USD)1 دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.27 دولار أمريكييورو (EUR)1 يورو = 4.44 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.23 يوروجنيه استرليني (GBP)1 جنيه استرليني = 4.91 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.20 جنيه استرلينيدولار كندي (CAD)1 دولار كندي = 2.81 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.36 دولار كنديدولار أسترالي (AUD)1 دولار أسترالي = 2.71 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.37 دولار أستراليين ياباني (JPY)1 ين ياباني = 0.04 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 28.16 ين يابانيجنيه مصري (EGP)1 جنيه مصري = 0.23 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.26 جنيه مصريدرهم إماراتي (AED)1 درهم إماراتي = 1.02 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.98 درهم إماراتيجنيه سوداني (SDG)1 جنيه سوداني = 0.07 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 14.75 جنيه سوداني
1 ريال سعودي = 34.21 دينار جزائريدينار بحريني (BHD)1 دينار بحريني = 9.946 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.10 دينار بحرينيدينار عراقي (IQD)1 دينار عراقي = 0.003 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 317.50 دينار عراقيدينار أردني (JOD)1 دينار اردني = 5.289 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.19 دينار اردنيدينار كويتي (KWD)1 دينار كويتي = 12.270 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.08 دينار كويتيليرة لبنانية (LBP)1 ليرة لبنانية = 0.002 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 402.12 ليرة لبنانية
الريال عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم فى التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها فى عام 1741.
وهو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدى من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكى 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكى عند 3.75 ريالات منذ 1986.
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