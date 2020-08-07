بنك أوف أمريكا: المستثمرون يكنزون النقد والذهب وينأون عن الأسهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت إحصاءات تدفقات الصناديق من بنك أوف أمريكا اليوم الجمعة تدافعا من المستثمرين على السيولة والذهب والسندات عالية التصنيف، وسط ترقب في الولايات المتحدة لموافقة الكونجرس على تحفيز جديد، وتسببت بواعث القلق حيال مصير الحزمة في خروج 7.4 مليار دولار من صناديق الأسهم على مدى أسبوع حتى أمس الأربعاء، في وقت فترت فيه أيضا التدفقات على الأسهم الأوروبية، إذ شهدت نزوح مليار دولار على مدار الشهر المنصرم، وفقا لبيانات بنك أوف أمريكا. وسجلت صناديق الأسهم الأمريكية أكبر نزوح في 6 أسابيع، إذ فقدت 6.5 مليار دولار. ورغم ذلك، يقترب المؤشر ستاندرد اند بورز 500 من مستوى قياسي مرتفع إذ ساعدت إجراءات التحفيز المتخذة بالفعل مؤشرات الأسهم الأمريكية على تجاوز عمليات البيع التي أعقبت تفشي فيروس كورونا. Advertisements واستقطب الذهب، الذي اخترق حاجز الألفي دولار للأوقية (الأونصة) ليبلغ مستويات قياسية مرتفعة هذا الأسبوع، 2.7 مليار دولار. في غضون ذلك، جذبت السندات عالية التصنيف 14.7 مليار دولار مع اقتداء المستثمرين بالبنوك المركزية، التي تبلغ مشترياتها من السندات ملياري دولار في الساعة، بحسب بنك أوف أمريكا.

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