شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تربح 11.5 مليار جنيه خلال 3 جلسات.. و"إيجي إكس 30" يرتفع بـ2.06% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 10817.29 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.41% ليغلق عند مستوى 1588.05 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.58% مغلقًا عند مستوى 2436.78 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.24% مغلقًا عند مستوى 12709.79 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.74% ليغلق عند مستوى 736.23 نقطة.

يذكر أن البورصة المصرية، لم تتداول سوى 3 جلسات فقط هذا الأسبوع، بسبب عطلة عيد الأضحى يوم الأحد والاثنين من بداية الأسبوع الجاري.

كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 11.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 597 مليار جنيه، بنسبة نمو 2% عن الأسبوع الماضى، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 304.1 مليار جنيه إلى 310.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.2%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 171.1 مليار جنيه إلى 175.1 مليار جنيه بنسبة نمو 2.4%.

Advertisements

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 475.1 مليار جنيه إلى 485.8 مليار جنيه بنسبة نمو 1.6%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.6 مليار جنيه إلى 1.7 مليار جنيه بنسبة نمو 3%.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 4.8 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.477 مليار ورقة منفذة على 123 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.572 مليار ورقة منفذة على 139 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 8.8 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 7.8 مليون ورقة منفذة على 680 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 76.48% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 23.52%، وفقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 914.5 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 58.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 1.1 مليار جنيه، بحجم تداول 455 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 46.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 3.4 مليار جنيه بحجم تداول 1.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 105.2 ألف عملية.