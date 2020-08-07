شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 07-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر عقود خام برنت اختبارأً لدعم القناة اللحظية الصاعدة، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الضغط السلبي وتجاوز هذا الدعم يليه كسر 44.40 سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة، بينما يحتاج لاختراق 45.45 لتسهيل مهمة استئناف الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 47.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 44.00 والمقاومة 47.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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