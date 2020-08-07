شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 07-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات سلبية ليقترب من الدعم المحوري 41.05، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 43.05 وتمتد إلى 45.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.50 والمقاومة 43.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد