شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 07-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات سلبية ليختبر حاجز 28.00 دولار، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار اختبار مستويات 26.20 ثم 25.50 بشكل رئيسي، مع التذكير بأن اختراق 29.75 سيوقف السيناريو السلبي ويدفع السعر لمواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.00 والمقاومة 29.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط