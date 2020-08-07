شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 07-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات جانبية منذ الصباح ويحوم حول 2060.00، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بالتخلص من عزمه السلبي بشكل تدريجي.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 2048.00 والثبات دونه، والذي سيضغط على السعر للانخفاض نحو 2010.00 مبدئياً، بينما تبدأ أهدافنا الرئيسية عند 2083.00 وتمتد إلى 2150.00 بعد اختراق المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 2030.00 والمقاومة 2095.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد