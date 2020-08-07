شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 07-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بالانخفاض ليتحرك دون حاجز 1.3100، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط بقية اليوم، والذي يستهدف زيارة مستوى 1.2965 بشكل رئيسي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1.3185 سيوقف الانخفاض المقترح ويدفع السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3010 والمقاومة 1.3290
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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