شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 07-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار مزيد من الانخفاض ليقترب من هدفنا الأول 1.1790، ونرجّح استمرار الميل الهابط لاختبار 1.1737 قبل العودة للارتفاع من جديد.

وبشكل عام، سيبقى الاتجاه الهابط متوقعاً لهذا اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.1908 والثبات فوقه، مع التذكير بأهمية الحذر أثناء التداولات القادمة نظراً لاحتمالية أن نشهد تداولات قوية ومختلطة بتأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1737 والمقاومة 1.1900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط