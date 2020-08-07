شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 07-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار مزيد من الانخفاض ليقترب من هدفنا الأول 1.1790، ونرجّح استمرار الميل الهابط لاختبار 1.1737 قبل العودة للارتفاع من جديد.
وبشكل عام، سيبقى الاتجاه الهابط متوقعاً لهذا اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.1908 والثبات فوقه، مع التذكير بأهمية الحذر أثناء التداولات القادمة نظراً لاحتمالية أن نشهد تداولات قوية ومختلطة بتأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1737 والمقاومة 1.1900
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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