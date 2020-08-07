شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر اليورو اليوم الجمعة 7-8-2020 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 7-8-2020، أمام الجنيه المصرى فى عدد من البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر اليورو بالبنك الأهلى المصرى 18.82 جنيه للشراء، و 19.07 جنيه للبيع، وبلغ سعره فى البنك المركزى المصرى 18.83 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي: وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.83 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.83 جنيه للشراء. 18.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.82 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.82 جنيه للشراء. 19.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر18.82 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك مصر18.82 جنيه للشراء. 19.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.83 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك البركة18.83 جنيه للشراء. Advertisements 19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.32 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.32 جنيه للشراء. 19.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.90 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.90 جنيه للشراء. 19.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.80 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.80 جنيه للشراء. 19.07 جنيه للبيع. اليورو هى العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، الذى يعد بعد الدولار الأمريكى ثانى أهم عملة على مستوى النظام النقدى الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزى الأوروبى فى مقره بفرانكفورت بألمانيا، اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة فى 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبى الثمانى والعشرون، كما أنه العملة الرسمية فى ست دول أخرى هى ليست أعضاء فى الاتحاد الأوروبي.

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