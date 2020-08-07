شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدولار اليوم الجمعة 7-8-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 7-8-2020، أمام الجنيه المصرى، لعدم وجود تعاملات اليوم بسبب العطلة الأسبوعية، حيث استقر سعره فى البنك المركزى المصرى عند 15.90 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع، فى حين استقر سعره فى بنك الأهلى المصرى عند 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.



ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.90 جنيه للشراء.

16.03 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.91 جنيه للشراء.

16.01 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر15.91 جنيه للشراء.

16.01 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.94 جنيه للشراء.

16.04 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك عودة15.93 جنيه للشراء.

16.03 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك القاهرة15.91 جنيه للشراء.

16.01 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.91 جنيه للشراء.

16.01 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.91 جنيه للشراء.

16.01 جنيه للبيع.

انتعش الدولار في حين حل الضعف بالعملات الرئيسية الأخرى، اليوم الجمعة، بعد أن أخذ الرئيس دونالد ترامب خطوات لحظر التعامل مع المالكين الصينيين لتطبيقين رائجين على الهواتف المحمولة، وتعزز الدولار الأمريكي رغم التوقعات لبيانات ضعيفة عن الوظائف في الولايات المتحدة، لكن فى ضوء التدنى البالغ للتوقعات، فإن أى مفاجأة إيجابية قد تدفع الدولار للصعود، حسبما قال المحللون.

وتراجع اليورو 0.3% إلى 1.1845 دولار، في حين نزل الجنيه الاسترليني 0.2% ليسجل 1.3115 دولار، وحل الضعف بالعملات الرئيسية الأخرى أيضا مقابل الدولار، باستثناء الين الياباني، الذي استقر في أحدث سعر له عند 105.58.

ونزل الدولار الأسترالي، متأثرا ببواعث القلق من تدهور العلاقات الأمريكية الصينية وتقييم متشائم من بنك الاحتياطي الأسترالي للاقتصاد المحلي. وهبطت العملة 0.3 بالمئة إلى 0.7220.

كان الدولار الأمريكي شهد تراجعا مطردا في الأسابيع الأخيرة بسبب تضافر عوامل مثل ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وتراجع مطرد لعوائد سندات الخزانة وغياب التوافق في واشنطن على حزمة تحفيز مالي جديدة.