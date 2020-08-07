شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحافظ على الثبات الايجابي- تحليل - 7-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر الزوج حتى تداولات هذه اللحظة بالرغم من تمركزه ضمن محاور القناة الصاعدة ليتأثر بسلبية مؤشر ستوكاستيك والمستقر حاليا قرب مستوى 50. نتوقع بتشكيل مستوى 124.50 لامتداد الدعم الأولي بدء تشكيل السعر لموجات إيجابية جديدة ليمكنه ذلك باستئناف تسجيل الأهداف والتي تتمركز حاليا حول 126.00 و 126.55 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 124.50 و 126.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد