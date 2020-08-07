شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يؤجل الهجوم الصاعد-تحليل - 7-8-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج منذ تداولات الفترة الأخيرة بتقديمه لإغلاقات سلبية دون الحاجز المستقر عند 139.60 ليشكل ذلك حاجز قوي امام الهجوم الصاعد ليجبره ذلك على البدء بتشكيل تسلل تصحيحي هابط ليستقر بذلك قرب 138.30.
كذلك خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء يدعونا لترجيح التذبذب التصحيحي الهابط لتداولات الفترة الحالية ليمكنه ذلك من اختبار مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمستقر عند 136.65 قبل تسجيله لأي هدف إيجابي جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.00 و 136.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت
كانت هذه تفاصيل خبر الباوند مقابل الين يؤجل الهجوم الصاعد-تحليل - 7-8-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.