شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يؤجل الهجوم الصاعد-تحليل - 7-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج منذ تداولات الفترة الأخيرة بتقديمه لإغلاقات سلبية دون الحاجز المستقر عند 139.60 ليشكل ذلك حاجز قوي امام الهجوم الصاعد ليجبره ذلك على البدء بتشكيل تسلل تصحيحي هابط ليستقر بذلك قرب 138.30.

كذلك خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء يدعونا لترجيح التذبذب التصحيحي الهابط لتداولات الفترة الحالية ليمكنه ذلك من اختبار مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمستقر عند 136.65 قبل تسجيله لأي هدف إيجابي جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.00 و 136.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت