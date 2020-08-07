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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل مستوى قياسي جديد قبيل بيانات الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، فوق الحاجز النفسي التاريخي عند 2,000$ للأونصة ، مسجلة مستوى قياسي جديد ، مع استمرار الطلب القوي على المعدن كملاذ آمن ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة خلال تموز/يوليو.
ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 0.5% إلى 2,074.87$ أعلى مستوى فى تاريخ تداول المعدن الثمين ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 2,063.94$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 2,049.94$.
أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 1.25% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بدعم هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.
على صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،حققت أسعار الذهب حتى الآن ارتفاعا بنسبة 4.8 % ، على وشك تحقيق تاسع مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل الطلب القوي على المعدن كملاذ آمن.
يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة فى القطاعات الغير زراعية خلال تموز/يوليو ، توفر تلك البيانات أدلة قوية حول مدي الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الأكبر فى العالم جراء التطورات الأخيرة لتفشي فيروس كورونا فى البلاد.
تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 1.550 مليون وظيفة جديدة خلال تموز/يوليو بالمقارنة مع إضافة 4.800 مليون وظيفة في حزيران/يونيو ،مع انخفاض معدل البطالة إلى مستوي عند 10.5% من مستوي 11.1% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع انخفاضا 0.5% من انخفاض بنسبة 1.2% الشهر السابق.
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير،ليستمر الإجمالي عند 1,267.96 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى شباط/فبراير 2013.
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