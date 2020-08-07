شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبتعد عن ذروة خمسة أشهر بفعل مخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،مبتعدة عن أعلى مستوى فى خمسة أشهر ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى تنامي مخاوف بشأن انتعاش الاقتصاد الأمريكي من الأضرار جائحة فيروس كورونا ، خاصة بعد تعثر صفقة التحفيز الجديدة فى الولايات المتحدة.

تراجع الخام الأمريكي بحوالي 0.9% إلى مستوي 41.59$ ، من مستوى الافتتاح عند 41.96$، وسجل أعلى مستوي عند 42.20$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.8% إلى مستوي 44.76$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 45.14$ ، وسجل أعلى مستوي عند 45.28$.

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فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 0.5% ، فى أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 43.50$ للبرميل ، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 0.4% ،بعدما سجلت فى اليوم السابق مستوي 46.22$ للبرميل الأعلى منذ آذار/مارس الماضي.

بخلاف عمليات التصحيح حاليا ،يضغط على أسعار النفط بالسلب تنامي المخاوف بشأن انتعاش الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك للوقود فى العالم ،خاصة فى ظل تعثر المحادثات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول صفقة التحفيز الجديدة فى البلاد.

وهناك أيضا ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى عدد من الولايات الأمريكية ، الأمر الذي يلقي بمزيد من الشكوك حول مدي سرعة انتعاش الطلب على الوقود.