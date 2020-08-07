شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتخلى عن ذروة 27 شهرا بفعل عمليات جني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلى عن أعلى مستوى فى 27 شهرا مقابل الدولار الأمريكي ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، لكن العملة الأوروبية الموحدة بصدد تحقيق سابع مكسب أسبوعي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ عام 2017.

انخفض اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.5% إلى 1.1819$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1876 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1883$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى 27 شهرا عند 1.1915 $.

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على صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،حققت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" ارتفاعا بحوالي 0.5% مقابل العملة الأمريكية ، بصدد تحقيق سابع مكسب أسبوعي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ كانون الأول/ديسمبر 2017.

تعاذ تلك المكاسب الضخمة إلى العديد من الأسباب ، منها إطلاق صندوق الإنعاش الاقتصادي لدعم الدول الأوروبية الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا ، وبيانات اقتصادية تؤشر بأن اقتصاد منطقة اليورو يتعاف سريعا من الجائحة الفيروسية ، بالإضافة إلى الهبوط الواسع فى مستويات العملة الأمريكية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، خاصة الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية خلال تموز/يوليو ،والتي تؤشر بمدي تفاقم الأضرار التي يتكبدها الاقتصاد الأكبر فى العالم جراء تفشي فيروس كوفيد 19.