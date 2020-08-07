شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع احتياطى النقد الأجنبى السويسرى فى يوليو إلى 928 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت البيانات اليوم الجمعة تراجع احتياطيات البنك الوطني السويسري من النقد الأجنبي في يوليو. وبحسب أرقام أولية جرى حسابها بمعايير صندوق النقد الدولي، بلغ حجم العملة الصعبة في حوزة البنك المركزي 845.797 مليار فرنك سويسري (928.020 مليار دولار) في نهاية يوليو، مقارنة مع 851.126 مليار فرنك في يونيو. Advertisements كانت قراءة سابقة تشير إلى احتياطيات حجمها 850.107 مليار فرنك. (الدولار = 0.9114 فرنك سويسري)

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