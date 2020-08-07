شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب عالمياً.. والأصفر يسجل 2072.5 دولار للأوقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الذهب بالقرب من مستوى قياسي مرتفع اليوم الجمعة مع استعادة الدولار بعض رونقه كأداة تحوط في مواجهة تصعيد جديد للتوترات الأمريكية الصينية، لكن بواعث القلق حيال تفاقم الجائحة أبقت الذهب بصدد أطول مكاسبه الأسبوعية في نحو عشر سنوات.

وسجل السعر الفورى للذهب مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2072.50 دولار للأوقية (الأونصة) في المعاملات المبكرة وكان بحلول الساعة 0613 بتوقيت جرينتش منخفضا 0.1% إلى 2062.15 دولار، زاد المعدن 4.4 بالمئة هذا الأسبوع فيما ستصبح مكاسبه الأسبوعية التاسعة على التوالي، وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% لتسجل 2072 دولارا للأوقية.

تخلت الفضة هي الأخرى عن مكاسبها المبكرة لتصبح منخفضة 0.7% إلى 28.75 دولار للأوقية، لكنها مرتفعة حوالي 18% منذ بداية الأسبوع.

Advertisements

وقال وارن باترسون المحلل في آي.إن.جي "من الصعب ألا تكون النظرة (إزاء الذهب) متفائلة.. في حين أن وتيرة الصعود قد تتباطأ، فهناك بلا ريب مجال لمزيد من الصعود في المدى القريب، وفي المتبقي من السنة."

وحد من تقدم الذهب صعود الدولار 0.3% أمام منافسيه في ظل تأثر الشهية للمخاطرة سلبا بعد قرار الرئيس دونالد ترامب حظر التعاملات الأمريكية على تطبيقين صينيين رائجين.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 2.5 % إلى 972.74 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 0.6% إلى 2208.68 دولار.