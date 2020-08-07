شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة طوكيو بسبب التوترات الأمريكية الصينية وانخفاض أرباح شركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض اليوم الجمعة وسط تصاعد في التوترات الأمريكية الصينية عقب فرض حظر أمريكي على التعامل مع شركتي تكنولوجيا صينيتين، فضلا عن سلسلة نتائج محلية باهتة وحالة من توخى الحذر قبيل بيانات مهمة للوظائف الأمريكية، وتراجع المؤشر نيكي القياسي 0.39% إلى 22329.94 نقطة.

واقتدت أسهم طوكيو بخسائر الأسهم في الصين وهونج كونج بعد الظهر، حيث أعلنت إدارة ترامب عن حظر على التعاملات الأمريكية مع تطبيق تيك-توك من شركة بايت دانس وتطبيق وي-تشات الذي تملكه تنسنت، مما أجج المخاوف من "ستار سليكوني" ينتصب بين القوتين العظميين، حيث ستكون أسواق الأسهم اليابانية مغلقة يوم الاثنين فى عطلة عامة.

وتراجع سهم صامكو كورب، التى تنتج معدات تصنيع أشباه الموصلات، 8.97% بعد الإعلان عن تراجع صافي ربح يناير إلى سبتمبر 26.8%.

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دفع ذلك أسهم المنافسين للانخفاض أيضا، ليهبط سهم أدفانتست 4.77% ، في حين نزل سهم سكرين هولدنجز 3.05%، وهوى سهم شيسايدو 8.64% بعد أن توقعت شركة مستحضرات التجميل خسارة صافية وتوزيعات أقل للعام بأكمله.

في المقابل، ارتفع سهم نينتندو 2.58% بعد أن أعلنت أن أرباحها ربع السنوية قفزت لخمسة أمثالها، وصعد سهم سكوير إينكس 12.8% إلى مستوى قياسي مرتفع بعد أن قالت شركة ألعاب الفيديو إن أرباح التشغيل زادت 241.4% لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو 2020.