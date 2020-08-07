شكرا لقرائتكم خبر عن "التخطيط" تطلق تطبيق "الوزيرة تجيب" للتواصل مع المواطنين واستقبال أفكارهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تطبيق الهاتف المحمول "الوزيرة تُجيب"، وذلك للتواصل مع المواطنين، حيث قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التطبيق يأتى فى إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين خاصة الشباب منهم وتشجيعهم على طرح أفكارهم ومقترحاتهم إلى جانب إيمان الوزارة بكون الشباب هم قادة المستقبل.

وأضافت هالة السعيد، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن التطبيق يدعم مبدأ الشفافية فى تداول المعلومات باعتبارها أحد أهم ركائز عملية الحوكمة فى الإدارة، وتابعت أنه وفى ظل الأزمة العالمية لفيروس كورونا التى حتمت فكرة الاعتماد على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة كافة، أصبح من المهم استدعاء وسيلة جديدة للتواصل المباشر مع المواطنين من خلال التطبيق وذلك للإجابة على أسئلتهم، سواء فيما يخص تداعيات المرحلة الحالية أو عمل الوزارة والملفات التى تختص بها والوضع الاقتصادى للدولة.

من جانبه قال رامى جلال، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، إن البرنامج بالكامل هو إنتاج داخلي لوحدة تطبيقات المحمول التابعة للمكتب الإعلامى لوزارة التخطيط والتنيمة الاقتصادية، والتى تتكون من مجموعة من شباب موظفي الوزارة الموهوبين ممن تم تأهيلهم وتدريبهم والاستثمار فيهم للحصول على أفضل النتائج، وذلك في إطار استراتيجية عامة تتبناها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتمثل فى الاستثمار في العنصر البشرى كعامل رئيس للتقدم.

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وأضاف جلال أن واجهة التطبيق الرئيسة تتميز بسهولة الاستخدام؛ حيث تتضمن تسجيل الدخول بأحد حسابات المستخدم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تشمل إمكانية طرح سؤال على وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أو أحد قيادات الوزارة مع القدرة على المشاركة بالرأى حول أجندة التنمية الوطنية، رؤية مصر 2030، فضلًا عن سهولة عملية البحث عن إجابات الأسئلة التى طُرحت من قبل.

وفيما يخص تقنيات طرح الأسئلة، أوضح "جلال"، أن التطبيق يوفر خيارات متعددة يمكن استخدامها لتحديد مجال السؤال المطروح والتى تشمل عدة ملفات منها: رؤية مصر 2030 ، ومؤشرات الأداء الاقتصادي، والجهات التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وصندوق مصر السيادي، كما يقوم المستخدم بتحديد اسم الشخص والبريد الإلكترونى الخاص به واختيار المحافظة التابع لها.

ويمكن تحميل تطبيق الهاتف المحمول "الوزيرة تُجيب" من خلال الرابط التالى لأجهزة الأندرويد https://play.google.com/store/apps/details?id=com.egsmartgov.ministeranswer، وستتم إتاحته قريبًا على نظام تشغيل IOS.