شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصرى للتأمين: فتح باب الترشح لمنصب الأمين العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد المصرى للتأمين عن فتح باب الترشح لمنصب امين عام الاتحاد، وذلك لخلو المنصب اعتبارا من اول ديسمبر 2020، وطبقا لقرار مجلس إدارة الاتحاد فى اجتماعه بتاريخ 22/6/2020، ويشترط للمتقدمين، أن يكون لديهم خبرة لا تقل عن 15عاما خبرة فى مجال العمل بسوق التأمين.

ومن جهة أخرى، أكد الاتحاد المصرى للتأمين، أنه فى ظل هذه الأوقات الصعبة، لم يعد الوقت مناسباً للتردد، مشيرا إلى ضرورة اتجاه شركات التأمين لمتابعة التحول الرقمى كما لو كان وجودهم يعتمد عليه، وهو كذلك بالفعل، فالزمن لن يعود للوراء والتحول الرقمي هو الطريقة الوحيدة للاستعداد لمستقبل قادم الآن، كما إنه يتم حالياً تفعيل إستراتيجية التحويل الرقمي ، وذلك بغرض خدمة العملاء والتيسير عليهم من خلال تقديم خدمة مميزة لهم تتسم بالبساطة والسهولة ، حيث تجعل سياسة الاكتتاب أسهل وأسرع وبعيداً تماماً عن الصعوبات الإدارية المعقدة، التي تتسم بها الطرق التقليدية وتلجأ شركات التأمين إلى وسائل الدفع غير النقدي في التعامل مع عملائها.

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وأضاف الاتحاد، أن شركات التأمين بدأت في البحث عن آليات التحول الرقمي في كافة التعاملات مع أطراف المنظومة من العملاء والوسطاء، بما يتماشى مع الاستراتيجية العامة للدولة التي تتبناها الحكومة لدعم إتاحة الخدمات للمواطنين والمؤسسات بطرق سريعة وبسيطة والتحول إلى المجتمع اللانقدي.