شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار النفط من الأعلى لها في خمسة أشهر مع توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ السادس من آذار/مارس وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 14 من أيار/مايو 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط عالمياً.

وفي تمام الساعة 05:08 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة تسليم أيلول/سبتمبر المقبل لأسعار النفط "نيمكس" 0.31% لتتداول عند مستويات 41.84$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 41.97$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 41.95$ للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم تشرين الأول/أكتوبر القادم 0.31% لتتداول عند 45.15$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 45.01$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 45.09$ للبرميل، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.25% إلى 93.06 مقارنة بالافتتاحية عند 92.82، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 92.79.

هذا وقد تابعنا كشف الإدارة العامة للجمارك في الصين عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 442 مليار يوان أي ما يعادل 62.3$ مليار مقابل فائض 329 مليار يوان أي ما يعادل 46.4$ مليار في حزيران/يونيو، أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى ما قيمته 291 مليار يوان أي ما يعادل 42.5$ مليار، وذلك مع ارتفاع الصادرات وتراجع الواردات خلال الشهر الماضي.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 1,530 ألف وظيفة مضافة مقابل 4,800 ألف وظائف مضافة في حزيران/يونيو، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تقلص التراجع إلى 0.5% مقابل 1.2%. وذلك مع أظهر قراءة معدلات البطالة تراجعاً إلى 11.1% مقابل 12.3% في حزيران/يونيو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على تراجع 2.0% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة لشهر حزيران/يونيو ومقابل تراجع 1.2% في أيار/مايو، وأظهر قراءة ائتمان المستهلك والتي قد ارتفاعاً إلى نحو 10.0$ مليار مقابل تراجع عند 18.3$ مليار في أيار/مايو، وبالتزامن مع مباحثات المشرعين الأمريكيين حيال حزمة الإغاثة من الفيروسات المرتقبة من قبل الكونجرس.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط والذي أظهر تقلص العجز إلى 7.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي مع نهاية تموز/يوليو مقابل 10.6 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات بعجز 3.4 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 518.6 مليون برميل، بينما لا تزال المخونات أعلى 16% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 419 ألف برميل، لتظل المخزونات أعلى 8% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 1.6 مليون برميل، لتعد المخزونات 27% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد انخفضت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة لإجمالي 180 منصة، لتعكس استأنف مسيرات تراجعاتها الأسبوعية التي توقفت الأسبوع الماضي لأول مرة في عشرين أسبوع، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 518 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن.