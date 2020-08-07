شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية بينما لا يزال بصدد ثالث خسائر أسبوعية له على التوالي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:55 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 105.56 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 105.55 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 105.64، بينما حقق الأدنى له عند 105.49.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم صدور القراءة السنوية للإنفاق الأسري والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 1.2% مقابل 16.2% في أيار/مايو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 7.8%. وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمتوسط الدخل تقلص التراجع إلى 1.7% مقابل 2.3% في أيار/مايو، متوافقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتقص التراجع إلى 3.0%.

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وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية للمؤشرات القائدة والتي أظهرت تسارع النمو إلى ما قيمته 85.0 مقابل 78.4 في أيار/مايو، متفوقة على التوقعات عند 84.8، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تأكيد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على أن الوضع الحالي في بلاده حيال تفشي فيروس كورونا وعودة ارتفاع الإصابات بالفيروس التاجي أصعب مما كان عليه في نيسان/أبريل، إلا أن الوضع الحالي لا يستدعي إعلان حالة الطوارئ.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 1,530 ألف وظيفة مضافة مقابل 4,800 ألف وظائف مضافة في حزيران/يونيو، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تقلص التراجع إلى 0.5% مقابل 1.2%. وذلك مع أظهر قراءة معدلات البطالة تراجعاً إلى 11.1% مقابل 12.3% في حزيران/يونيو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على تراجع 2.0% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة لشهر حزيران/يونيو ومقابل تراجع 1.2% في أيار/مايو، وأظهر قراءة ائتمان المستهلك والتي قد ارتفاعاً إلى نحو 10.0$ مليار مقابل تراجع عند 18.3$ مليار في أيار/مايو، وبالتزامن مع مباحثات المشرعين الأمريكيين حيال حزمة الإغاثة من الفيروسات المرتقبة من قبل الكونجرس.